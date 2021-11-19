Глава ВЦИОМ назвал число антипрививочников в России

По его словам, дискутировать с этими людьми нет смысла - их позиция чётко выражена и переубедить их не помогут «никакие рациональные аргументы».

Глава ВЦИОМа отметил, что в центра выявили три группы россиян по отношению в вакцинации: сделавшие прививку, допускающие такую возможность и не допускающие такой вероятности. По его мнению, в первую очередь следует работать именно со второй.

«Нужно убеждать... наладить нормальную дискуссию, неполитизированную, неэмоциональную. Без угроз и запугивания. Нам всем и так страшно», - резюмировал Фёдоров.

Ранее служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана заявила, что в стране начали штрафовать и отстранять от работы людей, отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает RT.