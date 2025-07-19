В Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке

По данным СМИ, среди пострадавших - один ребенок. Новостной портал Tagesschau сообщает, что у четверых серьезные ранения.

По предварительным данным, произошедшее расценивается как несчастный случай. Ракеты фейерверка могли быть неправильно направлены, из-за чего какая из них сбилась с курса.



Ранее полиция Ливерпуля задержала мужчину по подозрению в попытке убийства и вождении под воздействием наркотиков после того, как он въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

