В Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке
В немецком Дюссельдорфе при запуске фейерверков на ярмарке пострадали 19 человек, сообщает газета Bild.
По данным СМИ, среди пострадавших - один ребенок. Новостной портал Tagesschau сообщает, что у четверых серьезные ранения.
По предварительным данным, произошедшее расценивается как несчастный случай. Ракеты фейерверка могли быть неправильно направлены, из-за чего какая из них сбилась с курса.
Ранее полиция Ливерпуля задержала мужчину по подозрению в попытке убийства и вождении под воздействием наркотиков после того, как он въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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