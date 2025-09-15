В Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме
Взрыв газа прогремел в жилом многоквартирном доме в Ангарске. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Хлопок газовоздушной смеси произошел рано утром.
«В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало... Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей», — указал губернатор.
Позже Кобзев уточнил, что в результате ЧП обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом, выбиты все двери и стекла, повреждены 10 квартир и внешняя стена. Всего пострадали четыре человека, из них двое госпитализированы, один человек погиб.
На месте инцидента ввели режим чрезвычайной ситуации, здесь работают все оперативные службы, правоохранительные органы и надзорные ведомства.
Ранее в Мадриде в баре «Mis Tesoros» произошел взрыв из-за утечки газа, пострадали по меньшей мере 25 человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме
- За ночь над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ
- Глава МИД Польши призвал рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной
- СМИ: Россия создала «империю дронов»
- Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max
- В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
- Трамп считает себя единственным, кто сможет говорить и с Путиным, и с Зеленским
- Ученые выявили механизм разрушения костей у переболевших коронавирусом
- В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой
- СМИ: Бесплатное ОСАГО хотят ввести для некоторых россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru