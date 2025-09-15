В Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме

Взрыв газа прогремел в жилом многоквартирном доме в Ангарске. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Хлопок газовоздушной смеси произошел рано утром.

«В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало... Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей», — указал губернатор.

Позже Кобзев уточнил, что в результате ЧП обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом, выбиты все двери и стекла, повреждены 10 квартир и внешняя стена. Всего пострадали четыре человека, из них двое госпитализированы, один человек погиб.

На месте инцидента ввели режим чрезвычайной ситуации, здесь работают все оперативные службы, правоохранительные органы и надзорные ведомства.

Ранее в Мадриде в баре «Mis Tesoros» произошел взрыв из-за утечки газа, пострадали по меньшей мере 25 человек, пишет Ura.ru.

