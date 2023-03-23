СМИ: В Новой Москве изнасиловали четвероклассника
Ученика четвёртого класса изнасиловали в Новой Москве, сообщил Mash.
В Департаменте образования и науки уточнили для НСН, что описываемые в СМИ действия происходили между двумя учениками дома у одного из детей в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни. Подчеркивается, что узнавшая об этом 20 марта классный руководитель сразу же поставила в известность и родителей учеников, и администрацию школы.
В тот же день психолог и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе, а на следующий день - с родителями учеников. Во время встречи им дали разъяснения и рекомендации о том, как правильно выстроить диалог с детьми после случившегося. Также родителям и детям была предложена квалифицированная помощь психолога.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей, сообщает НСН.
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