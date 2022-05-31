Рада уволила омбудсмена Украины Денисову за фейки об «изнасилованных младенцах»

Верховная рада приняла решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За проголосовали 234 народных депутата. Новая кандидатур на должность пока не объявлена.

Ранее с претензиями к омбудсмену выступила президентская партия «Слуга народа». В частности, депутатов смутила «непонятная концентрация» медийной работы Денисовой на деталях «сексуальных преступлений в извращённой форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами.

Омбудсмен часто публиковала информацию о якобы сексуальном насилии со стороны российских солдат в отношении детей и младенцев.

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Сообщения тиражировали западные СМИ, однако данные не подтверждались доказательствами. По мнению депутатов от «Слуги народа», это только вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ.

Денисовой также вменили устранение от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными. Депутатам также не понравилось, что после 24 февраля на много времени проводила в зарубежных поездках.

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Фото: ombudsman.gov.ua
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаОмбудсмен
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