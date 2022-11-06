СМИ: В Сеуле поезд сошел с рельсов

В центре корейской столицы поезд сошел с рельсов. Из-за аварии в Сеуле по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап.

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Мурманской области

«Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения», - отмечается в сообщении.

Ранее недалеко от города Брентвуд в штате Калифорния (США) поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия три человека погибли, ещё двое получили серьезные травмы, сообщает NBC News.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АварияПоездСеул
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