СМИ: В Сеуле поезд сошел с рельсов
6 ноября 202217:11
В центре корейской столицы поезд сошел с рельсов. Из-за аварии в Сеуле по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап.
«Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения», - отмечается в сообщении.
Ранее недалеко от города Брентвуд в штате Калифорния (США) поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия три человека погибли, ещё двое получили серьезные травмы, сообщает NBC News.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- СМИ: В Сеуле поезд сошел с рельсов
- Арестована директор фирмы, организовывавшая работу сгоревшего ночного клуба «Полигон»
- Десять населенных пунктов в Херсонской области остались без электричества из-за теракта на ЛЭП
- СМИ: Памятник Екатерине II в Одессе затянули черной тканью
- Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существованию России
- Нарышкин заявил о косвенной связи сообщений Трасс со взрывами на «Северном потоке»
- ВС РФ уничтожили наемников из США, Британии и Польши у Красного Лимана
- Темные времена. Эвакуация киевлян вызвала в России споры
- Эксперты Bruegel и IIF заявили о неэффективности санкций Запада против России
- Ракета ВСУ попала в дамбу Каховской ГЭС
6 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru