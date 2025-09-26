В Госдуме заявили, что россияне могут получить допотметку в паспорт

Все россияне имеют право бесплатно проставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлию Дрожжину.

По ее словам, подобный штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплён гражданин. Данная услуга оказывается по полису обязательного медицинского страхования. Также понадобится СНИЛС.

