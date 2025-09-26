«Сколько они могут воевать — это тоже вопрос риторический», — заявил он, комментируя информацию о возможном наступлении украинских военных. Алаудинов указал, что возможным направлением удара ВСУ может быть Приднестровье, где находится большое количество российского оружия, которым Киев захочет завладеть. Это может случиться в октябре.

Отмечается, что независимо от действий Киева наступление российской армии не удастся остановить.

Ранее стало известно, что окружение американского президента Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

