При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека

Недалеко от города Брентвуд в штате Калифорния (США) поезд столкнулся с легковым автомобилем, сообщает NBC News.

В США пассажирский поезд сошел с рельсов

В результате происшествия три человека погибли, ещё двое получили серьезные травмы. Поезд врезался в автомобиль, в котором находились пять пассажиров. Машина пересекала не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд. Трое из находящихся в машине людей погибли на месте, еще двое, взрослый мужчина и ребенок, госпитализированы.

В момент столкновения в железнодорожном транспорте было 89 человек, никто из них не пострадал.

Напомним, в США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лос-Анджелес - Чикаго, сошел с рельсов.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПоездСША
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