При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека
Недалеко от города Брентвуд в штате Калифорния (США) поезд столкнулся с легковым автомобилем, сообщает NBC News.
В результате происшествия три человека погибли, ещё двое получили серьезные травмы. Поезд врезался в автомобиль, в котором находились пять пассажиров. Машина пересекала не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд. Трое из находящихся в машине людей погибли на месте, еще двое, взрослый мужчина и ребенок, госпитализированы.
В момент столкновения в железнодорожном транспорте было 89 человек, никто из них не пострадал.
Напомним, в США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лос-Анджелес - Чикаго, сошел с рельсов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека
- Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку
- Украина обвинила Москву в интенсификации ракетных обстрелов
- Оппозиционер Яшин задержан в Москве
- Союзные силы зашли на территорию Лисичанского НПЗ
- Moody's заявило о дефолте РФ по еврооблигациям
- Медведев сообщил, в каком случае может произойти Третья мировая война
- Посол Финляндии в США заявил, что украинский кризис за счет санкций не преодолеть
- Из убежищ «Азота» вышли более 150 человек - Мирошник
- В Абхазии подтвердили смерть бизнесмена Евгения Паланта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru