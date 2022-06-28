При столкновении поезда с автомобилем в США погибли три человека

В результате происшествия три человека погибли, ещё двое получили серьезные травмы. Поезд врезался в автомобиль, в котором находились пять пассажиров. Машина пересекала не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд. Трое из находящихся в машине людей погибли на месте, еще двое, взрослый мужчина и ребенок, госпитализированы.

В момент столкновения в железнодорожном транспорте было 89 человек, никто из них не пострадал.

Напомним, в США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лос-Анджелес - Чикаго, сошел с рельсов.

