Трамп: Экономика России катится к чертям
26 сентября 202506:20
Экономика России находится в плохом состоянии, сообщил представителям СМИ американский президент Дональд Трамп.
По его словам, Москва поставила «на кон абсолютно все. «Их экономика катится к чертям», — отметил глава государства.
Ранее Трамп выразил похожее мнение. Это произошло во время его выступления на Генассамблее ООН.
До этого президент заявил, что Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
