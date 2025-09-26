Трамп: Экономика России катится к чертям

Экономика России находится в плохом состоянии, сообщил представителям СМИ американский президент Дональд Трамп.

Путин заявил, что экономике РФ предстоит пройти по острому лезвию

По его словам, Москва поставила «на кон абсолютно все. «Их экономика катится к чертям», — отметил глава государства.

Ранее Трамп выразил похожее мнение. Это произошло во время его выступления на Генассамблее ООН.

До этого президент заявил, что Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
