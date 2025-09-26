Стало известно о целях введения SIM-карт для школьников

Обязательные SIM-карты для учащихся школ с бесплатным доступом к проверенным образовательным ресурсам позволят упорядочить онлайн-активность детей, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

По его словам, инициатива не предполагает сбора данных о деятельности детей в интернете. Регистрации подлежит только использование образовательных ресурсов. Рыбальченко привел в пример то, как это происходило во время дистанционного обучения в пандемию коронавируса.

При этом использование SIM-карты остается добровольным — если у школьника нет гаджета или он не планирует пользоваться образовательными программами, «симка» ему не потребуется.

Система направлена на упорядочивание образовательной активности. Школьники получат бесплатный доступ к полезным материалам, что позволит переориентировать их с развлекательного контента на развивающий.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
