Стало известно о целях введения SIM-карт для школьников
Обязательные SIM-карты для учащихся школ с бесплатным доступом к проверенным образовательным ресурсам позволят упорядочить онлайн-активность детей, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
По его словам, инициатива не предполагает сбора данных о деятельности детей в интернете. Регистрации подлежит только использование образовательных ресурсов. Рыбальченко привел в пример то, как это происходило во время дистанционного обучения в пандемию коронавируса.
При этом использование SIM-карты остается добровольным — если у школьника нет гаджета или он не планирует пользоваться образовательными программами, «симка» ему не потребуется.
Система направлена на упорядочивание образовательной активности. Школьники получат бесплатный доступ к полезным материалам, что позволит переориентировать их с развлекательного контента на развивающий.
Ранее учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
