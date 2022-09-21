Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Мурманской области
Пять вагонов пассажирского поезда №21 «Мурманск - Санкт-Петербург» сошли с рельсов в Мурманской области, сообщает пресс-служба РЖД.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на перегоне Куна - Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги.
«По предварительной информации, в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», - уточнили в РЖД.
Ранее пассажирский поезд № 479 «Петербург - Сухум» задержали после происшествия на участке Узловая-3 - Жданка в Тульской области, где с рельсов сошёл грузовой состав, сообщают «Невские новости».
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