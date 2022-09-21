Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Мурманской области

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на перегоне Куна - Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги.

«По предварительной информации, в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», - уточнили в РЖД.

Ранее пассажирский поезд № 479 «Петербург - Сухум» задержали после происшествия на участке Узловая-3 - Жданка в Тульской области, где с рельсов сошёл грузовой состав, сообщают «Невские новости».

