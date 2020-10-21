СМИ: Актрису Ольгу Дроздову госпитализировали в Москве
Актриса Ольга Дроздова была госпитализирована в одну из московских больниц. Она пожаловалась на головные боли и боли в области сердца, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации СМИ, угрозы для жизни нет, ее состояние стабильное. Ближайшие дни она проведет под наблюдением врачей.
Ольга Дроздова - супруга актёра Дмитрия Певцова. Она известна по съёмкам в фильмах, как «Остановка по требованию», «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат», «Ванечка» и других .
Ранее стало известно, что звезду фильма «Большая перемена» Светлану Крючкову также госпитализировали в одну из петербургских клиник.
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