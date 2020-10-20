«Спичка в пожаре». Вирусолог рассказал, как коронавирус убивает пенсионеров

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у людей старше 70 лет и у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.

Вирусолог Феликс Ершов рассказал НСН, как воздействует коронавирус на ослабленный иммунитет и какими мерами здоровье можно укрепить.

«Все знают, что курить и пить вредно и это отражается на здоровье. Но пока запас здоровья у человека есть, это люди молодые или среднего возраста, они нормально переносят вирусные инфекции. После 60 почему больше всего умирают от коронавируса? Потому что люди к этому возрасту накапливают целый «букет» заболеваний, а вирусы играют роль спички в пожаре и открывают дорогу эти болезням», - сказал Ершов.