«Спичка в пожаре». Вирусолог рассказал, как коронавирус убивает пенсионеров

Вирусолог Феликс Ершов назвал в эфире НСН меры, с помощью которых можно укрепить иммунитет в пандемию.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у людей старше 70 лет и у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.

Вирусолог Феликс Ершов рассказал НСН, как воздействует коронавирус на ослабленный иммунитет и какими мерами здоровье можно укрепить.

«Все знают, что курить и пить вредно и это отражается на здоровье. Но пока запас здоровья у человека есть, это люди молодые или среднего возраста, они нормально переносят вирусные инфекции. После 60 почему больше всего умирают от коронавируса? Потому что люди к этому возрасту накапливают целый «букет» заболеваний, а вирусы играют роль спички в пожаре и открывают дорогу эти болезням», - сказал Ершов.

В Институте Гамалеи призвали власти ввести карантин

Он также пояснил, что курение и алкоголь, а также стрессы и неправильное питание подавляют защитные системы организма, а потому для профилактики коронавируса нужно заниматься спортом, соблюдать диету, избегать стрессов и закаляться.

В России за минувшие сутки также зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - 16 319. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в РФ было зафиксировано 15 982 инфицированных. Таким образом, общее число заболевших в России 20 октября достигло 1 431 635 человек

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры