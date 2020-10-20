«Спичка в пожаре». Вирусолог рассказал, как коронавирус убивает пенсионеров
Вирусолог Феликс Ершов назвал в эфире НСН меры, с помощью которых можно укрепить иммунитет в пандемию.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у людей старше 70 лет и у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.
Вирусолог Феликс Ершов рассказал НСН, как воздействует коронавирус на ослабленный иммунитет и какими мерами здоровье можно укрепить.
«Все знают, что курить и пить вредно и это отражается на здоровье. Но пока запас здоровья у человека есть, это люди молодые или среднего возраста, они нормально переносят вирусные инфекции. После 60 почему больше всего умирают от коронавируса? Потому что люди к этому возрасту накапливают целый «букет» заболеваний, а вирусы играют роль спички в пожаре и открывают дорогу эти болезням», - сказал Ершов.
Он также пояснил, что курение и алкоголь, а также стрессы и неправильное питание подавляют защитные системы организма, а потому для профилактики коронавируса нужно заниматься спортом, соблюдать диету, избегать стрессов и закаляться.
В России за минувшие сутки также зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - 16 319. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в РФ было зафиксировано 15 982 инфицированных. Таким образом, общее число заболевших в России 20 октября достигло 1 431 635 человек
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru