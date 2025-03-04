Беспилотники атаковали сызранский НПЗ

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали сызранский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам жителей 4 микрорайона города, за полчаса до начала пожара на НПЗ были слышны несколько взрывов — предварительно, работала ПВО. Очевидцы отметили, что дроны летели на низкой высоте.

Ранее нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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