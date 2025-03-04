Беспилотники атаковали сызранский НПЗ
4 марта 202503:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали сызранский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам жителей 4 микрорайона города, за полчаса до начала пожара на НПЗ были слышны несколько взрывов — предварительно, работала ПВО. Очевидцы отметили, что дроны летели на низкой высоте.
Ранее нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники атаковали сызранский НПЗ
- Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме
- СМИ: В некоторых странах Европы цены на электричество ушли в минус
- Трамп: Украинский народ хочет мира
- Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
- Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников
- Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций
- СМИ: Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ
- Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине
- Вдова борца Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru