СМИ: В Петербурге опечатали десятки баров на злачной Думской улице

Со своей стороны, Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет о десяти закрытых на Думской барах. По его данным, местные тусовщики связывают произошедшее с инцидентом в прошлые выходные, когда «скорая» увезла некую девушку, отравившуюся газом «веселящих шаров».

Один из лидеров группы «Пикник» Марат Корчемный ранее объяснял НСН, что на Думской улице можно «красиво получить по морде».

«В Петербурге есть известные злачные места, например, улица Думская. Если вы хотите получить по морде в пять утра, но красиво, вы прямо заходите туда и получаете весь спектр услуг по выравниванию лица с уровнем асфальта. А буквально рядом будет блеск. Блеск и нищета в одном флаконе», - отмечал музыкант.

