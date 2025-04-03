Кулеба: Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию

По его словам, президент США считает такой Россию. «Он сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — заявил экс-дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что украинцам не стоит ожидать хороших новостей в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

