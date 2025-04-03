Кулеба: Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию

Американский лидер Дональд Трамп не считает Украину нужной, сообщил в интервью «Лига» бывший глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

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По его словам, президент США считает такой Россию. «Он сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — заявил экс-дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что украинцам не стоит ожидать хороших новостей в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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