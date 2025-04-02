В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области обрушились породы
2 апреля 202523:35
В шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на глубине более километра.
По данным МЧС России, на месте ведутся спасательные работы и эвакуация персонала.
Спасатели занимаются поиском шахтера, который оказался под завалами. В ликвидации последствий задействованы 22 человека и пять единиц техники.
Обстоятельства происшествия уточняются. Власти региона держат ситуацию под контролем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru