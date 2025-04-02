В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области обрушились породы

В шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на глубине более километра.

По данным МЧС России, на месте ведутся спасательные работы и эвакуация персонала.

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Спасатели занимаются поиском шахтера, который оказался под завалами. В ликвидации последствий задействованы 22 человека и пять единиц техники.

Обстоятельства происшествия уточняются. Власти региона держат ситуацию под контролем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ОбрушениеСвердловская ОбластьШахты

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