Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком

Американский миллиардер, глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал в соцсети X «фейком» сообщения о том, что он в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост.

Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE

«Да, фейковые новости», — заявил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Маск уйдет с поста главы департамента в ближайшие недели. Якобы президент США Дональд Трамп сообщил об этом членам своего кабинета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры