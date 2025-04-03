Трамп ввел пошлины против всех стран, торгующих с США

В список попали: Китай — 34%, Европейский союз — 20%, Вьетнам — 46%, Тайвань — 32%, Япония — 24%, Южная Корея — 25%, Таиланд — 36%, Швейцария — 31%, Индонезия — 32%, Малайзия — 24%, Камбоджа — 49%, Великобритания — 10%, Южная Африка — 30%, а также другие страны.

По словам главы государства, это приведёт к «золотому веку» для США, а «рабочие места и фабрики с шумом вернутся в страну». Кроме того, Вашингтон направит триллионы долларов от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга.

Ранее Трамп подписал указ, который вводит 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

