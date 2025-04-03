США вводят торговую пошлину против Украины

Американский власти вводят против украинских товаров торговую пошлину в размере 10%, сообщает Белый дом.

Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей

Отмечается, что это является минимальным базовым тарифом на импорт из других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины против всех стран, торгующих с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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