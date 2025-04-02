Бывший премьер Дагестана Гамидов получил 13 лет колонии за взятку

Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе столичных судов, экс-чиновник признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

Вместе с ним осуждены бывший директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев и экс-глава МФЦ в Буйнакском районе Кагир Магомедов. Кадиеву назначили 15 лет колонии общего режима со штрафом за дачу взятки и растрату.

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Магомедов также проходил по делу о растрате и получил пять лет колонии. Однако суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Дело Гамидова связано с коррупционными преступлениями, совершенными во время его работы в правительстве Дагестана. По версии следствия, он использовал служебное положение для личной выгоды, в том числе получал незаконное вознаграждение и распоряжался бюджетными средствами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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