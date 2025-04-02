Бывший премьер Дагестана Гамидов получил 13 лет колонии за взятку

Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе столичных судов, экс-чиновник признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

Вместе с ним осуждены бывший директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев и экс-глава МФЦ в Буйнакском районе Кагир Магомедов. Кадиеву назначили 15 лет колонии общего режима со штрафом за дачу взятки и растрату.