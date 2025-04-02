Бывший премьер Дагестана Гамидов получил 13 лет колонии за взятку
Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе столичных судов, экс-чиновник признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
Вместе с ним осуждены бывший директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев и экс-глава МФЦ в Буйнакском районе Кагир Магомедов. Кадиеву назначили 15 лет колонии общего режима со штрафом за дачу взятки и растрату.
Магомедов также проходил по делу о растрате и получил пять лет колонии. Однако суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.
Дело Гамидова связано с коррупционными преступлениями, совершенными во время его работы в правительстве Дагестана. По версии следствия, он использовал служебное положение для личной выгоды, в том числе получал незаконное вознаграждение и распоряжался бюджетными средствами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший премьер Дагестана Гамидов получил 13 лет колонии за взятку
- Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей
- Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске и военному аэродрому
- Путин обновил состав Государственного совета, включив новых глав регионов
- Продюсер заявил, что Ефремов после УДО станет высокооплачиваемым киноактером
- После падения Ту-22М3 в Иркутской области обесточены более 200 домов
- Премьер Дании исключила захват Гренландии США
- США заявили, что Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на сделку
- СМИ: Трамп планирует встречу с главой Сирии в Саудовской Аравии в мае
- ISU пожизненно отстранил за мошенничество украинского судью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru