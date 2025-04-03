Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена

Почти вся территория Курской области освобождена от украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и восемь автомобилей

По его словам, в настоящее время вся территория снова находится под контролем РФ.

Ранее стало известно, что кабмин выделит еще около 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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