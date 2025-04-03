Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена
3 апреля 202502:29
Почти вся территория Курской области освобождена от украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, в настоящее время вся территория снова находится под контролем РФ.
Ранее стало известно, что кабмин выделит еще около 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена
- России не оказалось в списке пошлин Трампа
- США вводят торговую пошлину против Украины
- СМИ: Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине
- Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком
- Трамп ввел пошлины против всех стран, торгующих с США
- Кулеба: Трамп не считает Украину нужной, но считает такой Россию
- СМИ: США пытаются снизить напряженность после слов Трампа о Путине
- В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области обрушились породы
- Бывший премьер Дагестана Гамидов получил 13 лет колонии за взятку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru