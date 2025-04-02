СМИ: США пытаются снизить напряженность после слов Трампа о Путине

Вашингтон предпринимает шаги для смягчения напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, спецпредставитель США Стив Уиткофф проведет встречу с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в том числе для этого. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможные пути снижения напряженности.