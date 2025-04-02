СМИ: США пытаются снизить напряженность после слов Трампа о Путине
Вашингтон предпринимает шаги для смягчения напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, спецпредставитель США Стив Уиткофф проведет встречу с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в том числе для этого. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможные пути снижения напряженности.
Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила 31 марта, что Трамп был недоволен высказываниями обеих сторон конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что американские СМИ не приводят прямых цитат Трампа, в которых тот выражал бы недовольство Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru