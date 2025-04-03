СМИ: Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине 11 апреля в Брюсселе, сообщает Defense News.

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По данным издания, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 государств пройдёт без участия министра обороны США. Вашингтон, вероятно, вовсе не направит на мероприятие высокопоставленных представителей военного ведомства. Отказ от участия вызывает обеспокоенность среди союзников.

На заседании в феврале Хегсет грубо призвал европейских партнёров взять на себя больше ответственности за собственную оборону и отверг возможность вступления Киева в НАТО.

Ранее американский лидер Дрнальд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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