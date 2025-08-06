«Кустари и метанол»: Почему домашняя чача убила туристов в Сочи
Кустарные торговцы не могут сами отличить этанол от метанола, который смертельно опасен для людей, заявил НСН Игорь Косарев.
Покупать алкоголь можно только в магазинах с лицензией, торговцы в палатках на юге распространяют товар, который сами не могут проверить, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от сочинской чачи. У пары осталось двое несовершеннолетних детей. Как рассказали SHOT близкие семьи, родители попробовали местную чачу уже перед отъездом домой. На обратной дороге обоим стало плохо: Дарья умерла сразу, а Максима доставили в больницу в Воронеже. По словам близких, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Врачи пытались спасти ему жизнь, но накануне он тоже скончался. Количество пострадавших в Адлере увеличилось до восьми. Все жертвы купили кустарный алкоголь в одной палатке на рынке. Косарев предостерег от подобных покупок.
«Если купить алкоголь в магазине с лицензией РАТК - продукция гарантированно не опасна. В таких стационарных магазинах есть кассы и ЕГАИС. Поэтому самый простой совет – покупать алкогольную продукцию в таких магазинах. Отравиться настоящей чачей и умереть на самом деле невозможно. Но чтобы сделать чачу, нужно иметь виноград, сахар и иметь самогонный аппарат. Это производство по себестоимости довольно дорого и и не так выгодно. Поэтому дешевле купить на рынке медицинский спирт и, добавив в него воду и сироп, выдать его за чачу. Многие торговцы продают именно такую фальшивую чачу или фальшивый самогон. В какой-то момент для своего гаражного производства они вместо этанола по ошибке покупают метанол и травят насмерть много людей. Это не по одному разу случается каждый год, это было в Иркутске, Ульяновске и других местах», - объяснил он.
По его словам, кустарные торговцы не могут сами отличить этанол от метанола, который буквально убивает людей.
«Алкогольная продукция содержит в себе 70% акциза. Когда речь идет о нелицензированных производстве и торговле, мы имеем дело с кустарями. Эти люди зарабатывают гораздо больше денег, так как акцизов не платят, но они не имеют оборудования и технологических возможностей контролировать сырье и продают алкогольную продукцию вслепую без проверки. Чтобы проверить, есть ли в продукции метанол, нужен хроматограф. Он стоит два миллиона и ни один такой торговец или бутлегер его не имеет. Они не могут определить, какой спирт покупают. Рано или поздно они покупают вместо этанола метанол и травят людей. Достаточно 20 граммов метанола, чтобы человек умер», - предупредил собеседник НСН.
Ограничение точек продаж алкоголя не поможет снизить уровень потребления, а только нанесет урон бизнесу и бюджету, государство может принимать более эффективные меры, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.
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