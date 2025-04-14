Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Курской области
Мужчина 1955 года рождения погиб при атаке украинских дронов по территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Уточняется, что инцидент произошел в деревне Гирьи (Беловский район). Дрон атаковал гражданский автомобиль, которым управлял погибший мужчина.
Всего были атакованы два населенных пункта Беловского района, добавил глава региона.
Ранее украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru