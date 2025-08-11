Губернатор: В результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека

В результате атак Вооруженных сил Украины на Тульскую область погибли два человека, сообщил в Telegram глава региона Дмитрий Миляев.

Над территорией России уничтожили 97 беспилотников ВСУ

По его словам, три человека получили травмы. Налет был осуществлен на одно из гражданских предприятий Тулы. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

