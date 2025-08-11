Губернатор: В результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека
11 августа 202500:01
В результате атак Вооруженных сил Украины на Тульскую область погибли два человека, сообщил в Telegram глава региона Дмитрий Миляев.
По его словам, три человека получили травмы. Налет был осуществлен на одно из гражданских предприятий Тулы. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал президенту Киргизии об итогах встречи с Уиткоффом
- Губернатор: В результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека
- Трамп заявил о намерении переселить бездомных подальше от Вашингтона
- СМИ: Более 20 жилых домов повреждены в результате землетрясения в Турции
- «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
- СМИ: Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области
- СМИ: Афганистан призвал США признать власть талибов
- Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории
- Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США
- «Краснодар» 1:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru