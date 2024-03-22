СМИ: До 130 возросло число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

До 130 возросло количество пострадавших при стрельбе в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», передает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьПогибшиеПожарВзрывТерактыПострадавшие

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