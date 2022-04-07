СМИ: в Италии неизвестные залили красной краской бассейн виллы Соловьева

Инцидент произошёл в комунне Пьянелло-дель-Ларио. Сообщается, что бассейн на вилле они залили красной краской, а на входе оставили различные надписи.

Ранее в Corriere della Sera рассказали о попытке неизвестных поджечь виллу телеведущего в Ловено (Менаджо).

Телеведущего Владимира Соловьева включили в санкционные списки Евросоюза, принятые в связи со спецоперацией РФ на Украине. Его недвижимость в Италии была арестована.