СМИ: в Италии неизвестные залили красной краской бассейн виллы Соловьева

Неизвестные забрызгали красной краской стены дома виллы ведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии, сообщает издание Corriere della Sera.

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Инцидент произошёл в комунне Пьянелло-дель-Ларио. Сообщается, что бассейн на вилле они залили красной краской, а на входе оставили различные надписи.

Ранее в Corriere della Sera рассказали о попытке неизвестных поджечь виллу телеведущего в Ловено (Менаджо).

Телеведущего Владимира Соловьева включили в санкционные списки Евросоюза, принятые в связи со спецоперацией РФ на Украине. Его недвижимость в Италии была арестована.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:НападениеИталияВладимир Соловьев
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