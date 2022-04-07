На частотах EuroNews начнет вещание телеканал «Соловьев.Live»

«Тематика заявлена информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая. Канал доставки сигнала остается тот же, что был у EuroNews», — сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Канал оформляет необходимые разрешительные документы и уже готов к сотрудничеству с операторами в тестовом режиме.

Euronews приостановил работу в России 21 марта, напоминает Ura.ru. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту вещателя, в том числе его русскоязычной версии, отмечает RT.

