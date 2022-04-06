СМИ: Неизвестные попытались поджечь виллу Соловьева в Италии

Неизвестные попытались поджечь виллу телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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По данным издания, поджигатели использовали покрышки; прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. По факту поджога начато расследование.

Отмечается, что злоумышленники совершили нападение еще на один дом на озере Комо, который, предположительно, принадлежит Соловьеву. На стенах строения были оставлены некие некие надписи.

Ранее российского журналиста включили в санкционные списки Евросоюза, принятые в связи со спецоперацией РФ на Украине. Вилла Соловьева в Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу Комо была арестована.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПоджогВладимир СоловьевИталия
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