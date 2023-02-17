В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве объявили о воздушной тревоге

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в 14:10 (мск). Дополнительной информации не приводится.

Ранее, 16 февраля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной, по сообщениям украинских СМИ, оказались якобы «взлеты российских самолетов» в Белоруссии, сообщает НСН.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаХарьков
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