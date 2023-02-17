В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Кремле прокомментировали инициативу главы Белоруссии пригласить Байдена и Путина на переговоры в Минск В Госдуме предложили регулярно тестировать всех чиновников на наркотики МИД России дал рекомендации россиянкам, которые намерены лететь рожать в Аргентину Российский сейсмолог напомнил туристам о том, что Стамбул является сейсмоопасным регионом