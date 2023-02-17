В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
17 февраля 202314:31
Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в 14:10 (мск). Дополнительной информации не приводится.
Ранее, 16 февраля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной, по сообщениям украинских СМИ, оказались якобы «взлеты российских самолетов» в Белоруссии, сообщает НСН.
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17 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru