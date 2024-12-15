СМИ: В Грозном сбили несколько беспилотников ВСУ

Несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины сбили силы ПВО в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.

Кадыров обсудил с главой ФСБ атаку БПЛА на Чечню

Местные жители заявили, что слышали несколько взрывов. Власти пока ситуацию не комментируют.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить после удара дрона ВСУ по Грозному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотникиПВОВСУГрозный

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