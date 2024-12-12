Кадыров пообещал отомстить после удара дрона ВСУ по Грозному

Ранее стало известно, что над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбили беспилотник, пострадали четыре бойца караула. Также была повреждена кровля здания и выбиты стекла, пишет Ura.ru.

«Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых... положим 400 укронатовцев», — подчеркнул Кадыров.

Как отметил политик, подобные атаки лишь «укрепляют веру в победу» и желание расправиться с противником. Кадыров подчеркнул, что резерв из 84 тысяч чеченских добровольцев и бойцов подразделений готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

