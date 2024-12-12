Кадыров обсудил с главой ФСБ атаку БПЛА на Чечню
Чеченский лидер Рамзан Кадыров в ходе встречи с директором ФСБ Александром Бортниковым в Москве обсудил атаки беспилотников по территории региона. Об этом глава Чечни заявил в своем Telegram-канале.
Также на встрече были затронуты участие Чеченской Республики в зоне спецоперации России на Украине, а также обстановка в республике. Кадыров отметил, что Бортников высоко оценил меры, которые применяются для обеспечения безопасности в Чечне.
Кадыров отметил, что совместная работа с ФСБ помогает сопротивляться терроризму и иным формам преступлений. Он добавил, что Бортников пообещал оказывать всяческое содействие в решении сложных вопросов.
Ранее Кадыров пообещал ответить на атаку ВСУ на Грозный. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru