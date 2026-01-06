СМИ: Обломки БПЛА врезались в жилую многоэтажку в Твери

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в жилой многоэтажный дом в Твери, сообщает Telegram-канал Mash.

Силы ПВО уничтожили над регионами РФ 50 беспилотников ВСУ

Удар пришёлся по 9 этажу. В помещении произошел пожар.

Также обломками задело несколько ближайших квартир и автомобили на парковке возле здания.

Ранее в Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
