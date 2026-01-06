СМИ: Обломки БПЛА врезались в жилую многоэтажку в Твери
6 января 202604:01
Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в жилой многоэтажный дом в Твери, сообщает Telegram-канал Mash.
Удар пришёлся по 9 этажу. В помещении произошел пожар.
Также обломками задело несколько ближайших квартир и автомобили на парковке возле здания.
Ранее в Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
