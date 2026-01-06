СМИ: Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
Суд в Нью-Йорке назначил дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Fox News.
Оно состоится 17 марта в 11:00 по местному времени (17:00 мск). Дата была определена судьей Элвином Геллерштайном после первого краткого появления венесуэльского лидера в федеральном суде.
Адвокат политика Барри Поллак пока не стал ходатайствовать об освобождении его под залог, но заявил, что сделает это на последующих этапах процесса.
Ранее стало известно, что суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
