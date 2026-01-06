В Германии отреагировали на слова Медведева о возможном похищении Мерца
Власти Германии отреагировали на заявление главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который, обсуждая ситуацию вокруг Венесуэлы, допустил, что «похищение канцлера Германии Фридриха Мерца может стать отличным сюжетным поворотом».
Правительство ФРГ назвало эти слова неприемлемыми. «Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил заместитель пресс-секретаря кабмина Себастьян Хилле, сообщает Tagesspiegel.
Он подчеркнул, что меры безопасности канцлера усиливать не планируют, так как его охрана считается одной из лучших в мире.
Медведев в интервью ТАСС также подверг критике эффективность ООН, заявив, что организация не способна повлиять на такие события, как удары США. Кроме того, зампред Совбеза РФ не исключил реализацию венесуэльского сценария США на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
