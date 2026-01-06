Пентагон: Мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав

В настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

«Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав», — указал он. Министр добавил, что США хотели бы поддерживать хорошие отношения с КНР и прочими странами, но при этом «сохраняют готовность».

Кроме того, он заявил о намерении Вашингтона обеспечить флоту беспрепятственное передвижение по всем ключевым мировым морским путям, заявил о намерении Вашингтона обеспечить флоту беспрепятственное передвижение по всем ключевым мировым морским путям

