Пентагон: Мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав
В настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета.
«Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав», — указал он. Министр добавил, что США хотели бы поддерживать хорошие отношения с КНР и прочими странами, но при этом «сохраняют готовность».
Кроме того, он заявил о намерении Вашингтона обеспечить флоту беспрепятственное передвижение по всем ключевым мировым морским путям
