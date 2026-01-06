СМИ: Впервые за четверть века поляки массово уезжают из Германии
Данные Федерального статистического управления Германии зафиксировали отрицательное сальдо миграции с Польшей — впервые с 1999 года, сообщает RMF24.
Количество выехавших из ФРГ поляков (88 388) на 12 тысяч превысило число прибывших (76 320). Как сообщают эксперты, на этот перелом повлияли комплекс причин. Наряду с ухудшением экономической ситуации в Германии и проблемами дискриминации, ключевую роль играет возросшая конкурентоспособность Польши, чья динамично растущая экономика предлагает всё более качественные возможности на родине.
При этом поляки в Германии, чья численность превышает 860 тысяч, традиционно являются высокоинтегрированной и востребованной на рынке труда группой, что делает их отток значимым явлением.
Ранее премьер‑министр Польши Дональд Туск подвергся критике со стороны депутатов после новогоднего обращения. Причина — его заявление о том, что 2026 год станет тысячелетним юбилеем Польши, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
