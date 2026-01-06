СМИ: Впервые за четверть века поляки массово уезжают из Германии

Количество выехавших из ФРГ поляков (88 388) на 12 тысяч превысило число прибывших (76 320). Как сообщают эксперты, на этот перелом повлияли комплекс причин. Наряду с ухудшением экономической ситуации в Германии и проблемами дискриминации, ключевую роль играет возросшая конкурентоспособность Польши, чья динамично растущая экономика предлагает всё более качественные возможности на родине.

При этом поляки в Германии, чья численность превышает 860 тысяч, традиционно являются высокоинтегрированной и востребованной на рынке труда группой, что делает их отток значимым явлением.

Ранее премьер‑министр Польши Дональд Туск подвергся критике со стороны депутатов после новогоднего обращения. Причина — его заявление о том, что 2026 год станет тысячелетним юбилеем Польши, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

