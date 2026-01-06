Первоначальные заявления европейских лидеров носили скорее декларативный характер, ограничиваясь требованием немедленного возврата к ситуации, существовавшей до начала конфликта. По данным издания, у ЕС изначально был лишь один сценарий развития событий, который не реализовался.

В итоге Евросоюзу приходится адаптироваться к сложившейся реальности, расходящейся с его первоначальными прогнозами и ожиданиями.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что представители Европейского союза, проводя свою антироссийскую политику, готовы дойти «до края пропасти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

