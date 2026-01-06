СМИ: Спецоперация на Украине серьезным ударом для Евросоюза
Реакция Европейского союза на начало специальной военной операции России на Украине оказалась менее эффективной, чем ожидалось, сообщает Berliner Zeitung.
Первоначальные заявления европейских лидеров носили скорее декларативный характер, ограничиваясь требованием немедленного возврата к ситуации, существовавшей до начала конфликта. По данным издания, у ЕС изначально был лишь один сценарий развития событий, который не реализовался.
В итоге Евросоюзу приходится адаптироваться к сложившейся реальности, расходящейся с его первоначальными прогнозами и ожиданиями.
Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что представители Европейского союза, проводя свою антироссийскую политику, готовы дойти «до края пропасти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
