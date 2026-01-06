Командир расчета беспилотных летательных аппаратов рядовой Марсель Галиулин уничтожил до 45 солдат Вооруженных сил Украины и три единицы бронетехники, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Это произошло в ходе освобождения одного из населенных пунктов. Галиулин лично осуществил свыше 20 вылетов БПЛА и уничтожил десятки солдат противника, что позволило штурмовикам без потерь захватить опорный пункт.

Кроме того, командир обнаружил подходящие резервы ВСУ и атаковал их с помощью дронов.

Ранее ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

