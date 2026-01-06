Пентагон: США намерены добиться движения своего флота по всему миру

По его словам, для этого делается ставка на масштабную модернизацию военно-морских сил. Глава военного ведомства пояснил, что при администрации Дональда Трампа США уделяют первостепенное внимание контролю над морскими пространствами и свободе судоходства.

Отмечается, что создание более крупного и технологически продвинутого флота, от новых надводных кораблей до подводных лодок, станет гарантией американского военного присутствия на долгие годы. Конечная цель — построение вооруженных сил, способных не просто парировать угрозы, а обеспечивать глобальное превосходство.

В декабре президент США анонсировал строительство до 25 новых боевых кораблей в рамках данной программы.

