Пентагон: США намерены добиться движения своего флота по всему миру
Министр обороны США Пит Хегсет заявил о намерении Вашингтона обеспечить флоту беспрепятственное передвижение по всем ключевым мировым морским путям, сообщает РИА Новости.
По его словам, для этого делается ставка на масштабную модернизацию военно-морских сил. Глава военного ведомства пояснил, что при администрации Дональда Трампа США уделяют первостепенное внимание контролю над морскими пространствами и свободе судоходства.
Отмечается, что создание более крупного и технологически продвинутого флота, от новых надводных кораблей до подводных лодок, станет гарантией американского военного присутствия на долгие годы. Конечная цель — построение вооруженных сил, способных не просто парировать угрозы, а обеспечивать глобальное превосходство.
В декабре президент США анонсировал строительство до 25 новых боевых кораблей в рамках данной программы.
