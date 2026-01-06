Пентагон: США намерены добиться движения своего флота по всему миру

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о намерении Вашингтона обеспечить флоту беспрепятственное передвижение по всем ключевым мировым морским путям, сообщает РИА Новости.

Пентагон запустит программу по закупке беспилотников

По его словам, для этого делается ставка на масштабную модернизацию военно-морских сил. Глава военного ведомства пояснил, что при администрации Дональда Трампа США уделяют первостепенное внимание контролю над морскими пространствами и свободе судоходства.

Отмечается, что создание более крупного и технологически продвинутого флота, от новых надводных кораблей до подводных лодок, станет гарантией американского военного присутствия на долгие годы. Конечная цель — построение вооруженных сил, способных не просто парировать угрозы, а обеспечивать глобальное превосходство.

В декабре президент США анонсировал строительство до 25 новых боевых кораблей в рамках данной программы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры