СМИ: В Каракасе слышна стрельба, происходит попытка госпереворота
Стрельба и взрывы слышны в венесуэльском президентском дворце в Каракасе, сообщает Telegram-канал Mash.
Рядом с ним находятся танки и БМП. Над столицей работает ПВО. Вооружённые столкновения начались в правительственном районе Мирафлорес. Предварительно, происходит попытка госпереворота.
Вечером 5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу, вступив в должность врио президента. Глава США Дональд Трамп заявил, что Родригес сотрудничает с Вашингтоном.
Ранее стало известно, что в Венесуэле объявили мобилизацию после атаки США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Каракасе слышна стрельба, происходит попытка госпереворота
- СМИ: Обломки БПЛА врезались в жилую многоэтажку в Твери
- Пентагон: Мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав
- СМИ: Спецоперация на Украине серьезным ударом для Евросоюза
- Пентагон: США намерены добиться движения своего флота по всему миру
- Минобороны РФ: Российский военнослужащий уничтожил 45 солдат ВСУ
- СМИ: Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
- В Германии отреагировали на слова Медведева о возможном похищении Мерца
- СМИ: Украина столкнулась с вакуумом власти после ударов по энергетике
- СМИ: Впервые за четверть века поляки массово уезжают из Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru