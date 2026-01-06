СМИ: В Каракасе слышна стрельба, происходит попытка госпереворота

Стрельба и взрывы слышны в венесуэльском президентском дворце в Каракасе, сообщает Telegram-канал Mash.

Рядом с ним находятся танки и БМП. Над столицей работает ПВО. Вооружённые столкновения начались в правительственном районе Мирафлорес. Предварительно, происходит попытка госпереворота.

Вечером 5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу, вступив в должность врио президента. Глава США Дональд Трамп заявил, что Родригес сотрудничает с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что в Венесуэле объявили мобилизацию после атаки США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
