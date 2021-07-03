СМИ: В Челябинске мужчина расстрелял людей в центре города
Мужчина в центре Челябинска открыл огонь из пистолета по людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск №1».
В результате стрельбы минимум один мужчина был госпитализирован, есть и другие пострадавшие, сообщает Telegram-канал.
На место инцидента прибыли две машины ДПС.
Факт стрельбы подтверждает пресс-служба челябинского управления МВД России, сообщает агентство «Первое областное». Стрелок пользовался пистолетом, предназначенными для самообороны и подачи сигналов.
«Участник конфликта произвел выстрел светошумовыми патронами. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили всех участников в отдел полиции «Центральный», где их опросили», – пишет Газета.ru.
Обладатель оружия заявил в отделении полиции, что получил телесные повреждения от других участников конфликта.
Ранее полиция и Росгвардия провели операцию по задержанию 40-летнего жителя Липецка, стрелявшего из оружия в многоэтажном доме в микрорайоне «Университетский». Об этом сообщает «МВД Медиа».
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