СМИ: В Челябинске мужчина расстрелял людей в центре города

На место инцидента прибыли две машины ДПС.

Факт стрельбы подтверждает пресс-служба челябинского управления МВД России, сообщает агентство «Первое областное». Стрелок пользовался пистолетом, предназначенными для самообороны и подачи сигналов.

«Участник конфликта произвел выстрел светошумовыми патронами. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили всех участников в отдел полиции «Центральный», где их опросили», – пишет Газета.ru.

Обладатель оружия заявил в отделении полиции, что получил телесные повреждения от других участников конфликта.

Ранее полиция и Росгвардия провели операцию по задержанию 40-летнего жителя Липецка, стрелявшего из оружия в многоэтажном доме в микрорайоне «Университетский». Об этом сообщает «МВД Медиа».

