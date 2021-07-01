Мужчину, стрелявшего из жилого дома в Липецке, задержали

Полиция и Росгвардия провели операцию по задержанию 40-летнего жителя Липецка, стрелявшего из оружия в многоэтажном доме в микрорайоне "Университетский". Об этом сообщает "МВД Медиа".

По предварительным данным, никто не пострадал. Также сотрудники полиции смогли установить личность стрелявшего. Он был задержан в своей квартире.

Утром в среду 30 июня стало известно, что с верхних этажей дома по улице Замятина раздаются выстрелы. Полицейские провели обход квартир. Отмечается, что нападавший ранее был судим, он также не работает.

В момент стрельбы он находился в состоянии опьянения. С места происшествия было изъято оружие.

