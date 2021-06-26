Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области
Правоохранители Ивановской области задержали одного из предполагаемых подозреваемых в стрельбе, произошедшей в городе Кохма. В результате инцидента один человек погиб, еще двое тяжело ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК по региону.
«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия», — цитирует заявление СК RT.
Поиск других подозреваемых продолжается, отмечает Газета.ru.
Другие подробности инцидента пока не известны.
Ранее сообщалось, что житель Ивановской области мужчина расстрелял троих человек и скрылся в доме. По предварительным данным, конфликт возник у коллекторов с должником.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+21 665 / сут.
Умерли
133 тыс.+619 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 347 / сут.
- Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области
- Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот
- Собянин: Москва заново переживает пандемию из-за нового штамма COVID-19
- Андрей Бочкарёв: На станции «Терехово» Большого кольца метро завершен монтаж эскалаторов
- Дефицитная вакцинация. В России растет число инфицированных и желающих привиться
- ВОЗ: Не стоит опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности
- В России за прошедшие сутки выявили 21 665 новых случаев коронавируса
- Удмуртия вслед на рядом регионов приостановила вакцинацию из-за дефицита вакцин
- Житель Ивановской области расстрелял троих человек
- СМИ: Мэрлин Мэнсон решил сдаться полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru