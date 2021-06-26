Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области

Правоохранители Ивановской области задержали одного из предполагаемых подозреваемых в стрельбе, произошедшей в городе Кохма. В результате инцидента один человек погиб, еще двое тяжело ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК по региону.

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«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия», — цитирует заявление СК RT.

Поиск других подозреваемых продолжается, отмечает Газета.ru.

Другие подробности инцидента пока не известны.

Ранее сообщалось, что житель Ивановской области мужчина расстрелял троих человек и скрылся в доме. По предварительным данным, конфликт возник у коллекторов с должником.

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ФОТО: pxhere.com
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