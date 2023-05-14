СМИ: в Брянской области обнаружили дрон со взрывчаткой
14 мая 202314:43
На территории Брянской области нашли беспилотник самолетного типа с кумулятивным снарядом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По данным издания, дрон обнаружили в Унечском районе в 70 километрах от границы с Украиной. Взрывное устройство уничтожено.
Пострадавших и разрушений нет.
Украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Повреждения получила крыша здания, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru