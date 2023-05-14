СМИ: в Брянской области обнаружили дрон со взрывчаткой

На территории Брянской области нашли беспилотник самолетного типа с кумулятивным снарядом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По данным издания, дрон обнаружили в Унечском районе в 70 километрах от границы с Украиной. Взрывное устройство уничтожено.

Пострадавших и разрушений нет.

Украинский беспилотник атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Повреждения получила крыша здания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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