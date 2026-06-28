СМИ: В Астрахани еще 10 человек госпитализировали с отравлением после гастронома

В Астрахани с признаками отравления в инфекционное отделение поступили еще 10 человек. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».

Известно, что все они покупали товары в «Михайловском» гастрономе.

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Издание передавало, что в настоящий момент пациенты госпитализированы и проходят обследование. По данным источника, у всех пострадавших выявили симптомы сильного отравления и подозрение на сальмонеллез. Отмечается, что детей среди них нет.

До этого СМИ писали, что в Астрахани 15 человек заболели сальмонеллезом после того, как поели рыбные котлеты из местного гастронома. Одна из пострадавших — 62-летняя женщина — скончалась спустя два дня после госпитализации. Сообщалось, у нее была выявлена тяжелая форма заболевания.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что экс-замминистра здравоохранения Астрахани Павел Джуваляков тоже оказался среди заболевших.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:МагазиныАстраханьГоспитализацияОтравление

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